«Урал» победил «Рубин» и вышел в полуфинал Пути регионов Кубка России

«Урал» встречался с «Рубином» в рамках 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Команды играли на стадионе «Екатеринбург Арена». В качестве главного арбитра встречи выступал Иван Абросимов. Матч завершился победой екатеринбургской команды с минимальным преимуществом в счёте — 1:0.

На 45+3-й минуте полузащитник «Урала» Тимур Аюпов открыл счёт в матче. Гол хозяев поля в компенсированное к первому тайму время остался единственным в матче.

Таким образом, «Урал» вышел в полуфинал Пути регионов Кубка России. «Рубин» завершил выступления в турнире. Ранее в следующий раунд Кубка страны прошли московский «Локомотив» и грозненский «Ахмат».