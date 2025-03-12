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Урал — Рубин, результат матча 12 марта 2025, счёт 1:0, Кубок России 2024-2025

«Урал» победил «Рубин» и вышел в полуфинал Пути регионов Кубка России
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«Урал» встречался с «Рубином» в рамках 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Команды играли на стадионе «Екатеринбург Арена». В качестве главного арбитра встречи выступал Иван Абросимов. Матч завершился победой екатеринбургской команды с минимальным преимуществом в счёте — 1:0.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
12 марта 2025, среда. 16:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
1 : 0
Рубин
Казань
1:0 Аюпов – 45+2'    

На 45+3-й минуте полузащитник «Урала» Тимур Аюпов открыл счёт в матче. Гол хозяев поля в компенсированное к первому тайму время остался единственным в матче.

Таким образом, «Урал» вышел в полуфинал Пути регионов Кубка России. «Рубин» завершил выступления в турнире. Ранее в следующий раунд Кубка страны прошли московский «Локомотив» и грозненский «Ахмат».

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