Видео: гол Артёма Дзюбы в ворота московского «Спартака» в матче Кубка России

В эти минуты проходит матч 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между тольяттинским «Акроном» и московским «Спартаком». Игру принимает стадион «Солидарность Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступает Артём Чистяков. На момент написания новости счёт в матче 3:2 в пользу «Спартака». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 70-й минуте нападающий «Акрона» Артём Дзюба забил мяч в ворота своей бывшей команды, головой вколотив мяч в сетку ворот.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео знакового, 235-го гола Дзюбы в карьере.

Видео доступно в телеграм-канале ФК «Акрон».

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в прошлогоднем финале обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Самая титулованная команда Кубка России — московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали это соревнование девять раз, на счету «Зенита» пять побед.