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Акрон — Спартак М, результат матча 12 марта 2025, счёт 3:2, Кубок России 2024-2025

«Спартак» обыграл «Акрон» и вышел в полуфинал Пути регионов Кубка России
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Завершился матч 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между тольяттинским «Акроном» и московским «Спартаком». Игру принимал стадион «Солидарность Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Артём Чистяков. «Спартак» одержал победу со счётом 3:2 и вышел в 1/2 финала Пути регионов Кубка России.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
12 марта 2025, среда. 16:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 17'     0:2 Бонгонда – 20'     1:2 Эсанов – 58'     1:3 Мартинс – 60'     2:3 Дзюба – 70'    

Счёт в матче был открыт на 17-й минуте, отличился полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс. На 20-й минуте Тео Бонгонда удвоил преимущество гостей. На 58-й минуте Шерзод Эсанов с пенальти отыграл один мяч. На 60-й минуте Мартинс оформил дубль. На 70-й минуте Артём Дзюба забил второй мяч «Акрона».

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в прошлогоднем финале обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.

Турнирная сетка Кубка России
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