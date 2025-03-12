«Спартак» обыграл «Акрон» и вышел в полуфинал Пути регионов Кубка России

Завершился матч 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между тольяттинским «Акроном» и московским «Спартаком». Игру принимал стадион «Солидарность Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Артём Чистяков. «Спартак» одержал победу со счётом 3:2 и вышел в 1/2 финала Пути регионов Кубка России.

Счёт в матче был открыт на 17-й минуте, отличился полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс. На 20-й минуте Тео Бонгонда удвоил преимущество гостей. На 58-й минуте Шерзод Эсанов с пенальти отыграл один мяч. На 60-й минуте Мартинс оформил дубль. На 70-й минуте Артём Дзюба забил второй мяч «Акрона».

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в прошлогоднем финале обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.