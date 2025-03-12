Полузащитник «Манчестер Юнайтед» англичанин Мэйсон Маунт вернулся к полноценным тренировкам с основной командой, об этом сообщил официальный сайт «красных дьяволов».

26-летний полузащитник получил травму 15 декабря 2024 года, в матче 16-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (1:2).

Напомним, что Маунт перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2023 года из «Челси» за € 60 млн. В нынешнем сезоне полузащитник успел сыграть за манкунианцев в 12 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. После 27 сыгранных туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 33 очка и находится на 15-м месте.