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В «Факеле» объяснили, почему камеры на матче с «Зенитом» не записывали звук

В «Факеле» объяснили, почему камеры на матче с «Зенитом» не записывали звук
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Заместитель руководителя отдела по связям с общественностью и СМИ «Факела» Павел Горячев объяснил, почему камеры видеонаблюдения не записали звук во время матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2025, суббота. 14:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 19'     0:2 Кассьерра – 57'    
Удаления: Якимов – 37' / Вендел – 74'

«Подчеркнём, что наш стадион «Факел» получил сертификат первой категории, соблюдены все футбольные нормы и требования приказа МВД. Будь иначе, мы бы этот сертификат не получили и не смогли бы проводить на этой арене матчи такого уровня. Уличные камеры расположены по всему периметру стадиона. На КПП и в подтрибунных помещениях камеры записывают звук на близком расстоянии.

В чаше стадиона на Западной и Восточной трибунах установлены камеры с высоким разрешением, позволяющие осуществлять идентификацию всех зрителей и контролировать все трибуны стадиона, эти камеры также имеют возможность записи звукового сигнала (в них установлен рекордер для записи звука). Но ввиду того, что камеры установлены на расстоянии от зрителей, для записи звука требуется специализированное оборудование (направленные микрофоны дальнего действия и т. д.). Однако в приказе № 1092 МВД отсутствует требование о наличии микрофонов и спецоборудования. Таким образом, все требования приказа МВД и все футбольные нормы соблюдены.

Насколько мы знаем, на некоторых стадионах отсутствует спецоборудование для аудиозаписи внутри чаши стадиона, так как это не является обязательным требованием», — приводит слова Горячева «Спорт день за днём».

Напомним, в матче «Факел» — «Зенит» на 74-й минуте красную карточку за неприличный жест в адрес болельщиков хозяев получил полузащитник сине-бело-голубых Вендел. Позже бразилец заявил, что подвергся расистским оскорблениям со стороны фанатов. По словам футболиста, зрители воспроизводили звуки обезьян и показывали на него.

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