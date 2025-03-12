Нападающий «Акрона» Дзюба: Бабич меня закрыл? Это невозможно!

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба ответил, почему после поражения его клуба от московского «Спартака» в четвертьфинале Пути регионов Фонбет Кубка России — 2024/2025 (2:3) он согласился поменяться футболкой именно с защитником бывшего клуба Срджаном Бабичем.

Отметим, что в данном матче рекордсмен Дзюба забил свой 235-й гол в карьере, однако это не помогло «Акрону» одержать победу.

«Почему именно с Бабичем поменялся футболкой? Просто хорошо общаемся с ним. Он очень сильный защитник, мне нравится. Он меня закрыл? Это невозможно!» — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в прошлогоднем финале обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.