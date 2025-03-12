Нападающий «Акрона» Дзюба: Бабич меня закрыл? Это невозможно!

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба ответил, почему после поражения его клуба от московского «Спартака» в четвертьфинале Пути регионов Фонбет Кубка России — 2024/2025 (2:3) он согласился поменяться футболкой именно с защитником бывшего клуба Срджаном Бабичем.
Отметим, что в данном матче рекордсмен Дзюба забил свой 235-й гол в карьере, однако это не помогло «Акрону» одержать победу.
«Почему именно с Бабичем поменялся футболкой? Просто хорошо общаемся с ним. Он очень сильный защитник, мне нравится. Он меня закрыл? Это невозможно!» — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в прошлогоднем финале обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.
- 12 марта 2025
-
18:48
-
18:39
-
18:32
-
18:28
-
18:24
-
18:22
-
18:20
-
18:18
-
18:15
-
18:04
-
18:01
-
17:55
-
17:46
-
17:45
-
17:38
-
17:33
-
17:32
-
17:30
-
17:28
-
17:23
-
17:22
-
17:00
-
16:51
-
16:50
-
16:49
-
16:46
-
16:45
-
16:31
-
16:29
-
16:28
-
16:25
-
16:22
-
16:17
-
16:15
-
16:11