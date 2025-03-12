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Нападающий «Акрона» Дзюба: Бабич меня закрыл? Это невозможно!

Нападающий «Акрона» Дзюба: Бабич меня закрыл? Это невозможно!
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Нападающий «Акрона» Артём Дзюба ответил, почему после поражения его клуба от московского «Спартака» в четвертьфинале Пути регионов Фонбет Кубка России — 2024/2025 (2:3) он согласился поменяться футболкой именно с защитником бывшего клуба Срджаном Бабичем.

Отметим, что в данном матче рекордсмен Дзюба забил свой 235-й гол в карьере, однако это не помогло «Акрону» одержать победу.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
12 марта 2025, среда. 16:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 17'     0:2 Бонгонда – 20'     1:2 Эсанов – 58'     1:3 Мартинс – 60'     2:3 Дзюба – 70'    

«Почему именно с Бабичем поменялся футболкой? Просто хорошо общаемся с ним. Он очень сильный защитник, мне нравится. Он меня закрыл? Это невозможно!» — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в прошлогоднем финале обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.

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