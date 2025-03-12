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В Санкт-Петербурге оформили 300 тысяч Карт болельщика

В Санкт-Петербурге оформили 300 тысяч Карт болельщика
В Петербурге оформили 300 тысяч Карт болельщика
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В Санкт-Петербурге оформили 300 тысяч Карт болельщика, сообщает пресс-служба «Зенита».

«Юбилейный документ был выдан 12 марта во флагманском МФЦ Санкт-Петербурга, на Наличной улице, 44. Обладателя Карты, 16-летнего Григория, ждал самый приятный для болельщика сине-бело-голубых подарок: его поздравил защитник основного состава «Зенита» Сергей Волков. Компанию ему составил Синегривый лев — талисман и символ чемпионов России. Защитник сине-бело-голубых подарил владельцу 300-тысячной Карты болельщика клубные сувениры и сделал фото на память. Карта болельщика — это персональный электронный документ, который позволяет приобретать билеты и посещать матчи Российской Премьер-лиги. Она необходима в том числе детям: на ребёнка младше 14 лет карту оформляют родители, а дети старше 14 лет оформляют карту самостоятельно. Футбольный клуб «Зенит» поздравляет Григория и ждёт на матчах сине-бело-голубых», — сообщает пресс-службы клуба.

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