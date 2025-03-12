Черданцев: конечно, Дзюба должен быть в сборной. Он — лучший нападающий прямо сейчас
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Известный спортивный комментатор Георгий Черданцев выступил за возвращение Артёма Дзюбы в сборную России.
«Конечно, Дзюба должен быть в сборной. Если исходить из логики вызова в сборную на конкретный сбор лучших на текущий момент, то Дзюба — лучший российский нападающий прямо сейчас. Тем более в отсутствии Тюкавина», — написал Черданцев в своём телеграм-канале.
Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
12 марта 2025, среда. 16:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 17' 0:2 Бонгонда – 20' 1:2 Эсанов – 58' 1:3 Мартинс – 60' 2:3 Дзюба – 70'
Напомним, сегодня, 12 марта, в матче 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между «Акроном» и «Спартаком» (2:3) на 70-й минуте, Дзюба забил мяч в ворота своей бывшей команды. Это его 235-й гол в карьере.
Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в прошлогоднем финале обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.
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