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Сафонов опубликовал эмоциональный пост о выходе «ПСЖ» в 1/4 финала Лиги чемпионов

Сафонов опубликовал эмоциональный пост о выходе «ПСЖ» в 1/4 финала Лиги чемпионов
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Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался о выходе своей команды в 1/4 финала Лиги чемпионов и похвалил вратаря команды Джанлуиджи Доннарумму за игру в ответной встречи 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (1:0).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
11 марта 2025, вторник. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
0 : 1
1 : 4
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 12'    

«Поздравляю всех, кто болел вчера за ПСЖ! Крутой матч, крутые эмоции! Для меня это первый случай дополнительного времени, ещё и пенальти после! В общем, устал переживать вчера, а как играть 120 минут — вообще непонятно.

Я в топ-команде, у меня топовые партнёры, и в этом мне довелось убедиться уже давно, но сейчас мы это доказываем каждым матчем! Посмотрим, до какой стадии ЛЧ сможем дойти, но я уверен, что команде по силам побороться за трофей и за мечту, хоть мы и достаточно молоды. Всё в наших руках!

Прошлый матч был отличным для Алиссона, а этот матч очень сильно провёл Доннарумма. Много почистил на выходах, выручил пару тяжёлых моментов. Надеюсь, что я помогаю ему расти профессионально, потому что его уверенная игра, в свою очередь, подстёгивает меня ещё больше тренироваться и быть готовым показывать результаты на том же уровне», — написал Сафонов в своём телеграм-канале.

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