«В нём есть ДНК «Локомотива». Галактионов — о решении отдать капитанскую повязку Батракову

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов объяснил решение сделать 19-летнего полузащитника Алексея Батракова капитаном команды в матче второго этапа Пути регионов ФОНБЕТ Кубка России с махачкалинским «Динамо» (2:1), который прошёл во вторник, 11 марта.

«Мы понимаем, что у нас есть абсолютный капитан — Дмитрий Баринов, который, к сожалению, сейчас восстанавливается от повреждения. Вице-капитан Илья Лантратов не принимал участия в матче.

Среди игроков стартового состава Батраков — воспитанник «Локомотива», в нём есть ДНК клуба. Выбор был сделан в пользу него.

Да, Алексей — молодой игрок, но в то же время он всегда был капитаном на всех своих уровнях в системе «Локомотива». К этому надо привыкать, необходимо брать лидерские качества, ответственность. Нужно, чтобы Батраков закалялся на будущее. Решение назначить его капитаном правильное и нормальное», — приводит слова Галактионова пресс-служба «Локомотива».

В нынешнем сезоне Батраков принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и восемью результативными передачами.