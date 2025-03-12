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«В нём есть ДНК «Локомотива». Галактионов — о решении отдать капитанскую повязку Батракову

«В нём есть ДНК «Локомотива». Галактионов — о решении отдать капитанскую повязку Батракову
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Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов объяснил решение сделать 19-летнего полузащитника Алексея Батракова капитаном команды в матче второго этапа Пути регионов ФОНБЕТ Кубка России с махачкалинским «Динамо» (2:1), который прошёл во вторник, 11 марта.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
11 марта 2025, вторник. 19:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 2
Локомотив М
Москва
0:1 Ненахов – 13'     1:1 Аззи – 23'     1:2 Пиняев – 54'    
Удаления: Кагермазов – 46' / нет

«Мы понимаем, что у нас есть абсолютный капитан — Дмитрий Баринов, который, к сожалению, сейчас восстанавливается от повреждения. Вице-капитан Илья Лантратов не принимал участия в матче.

Среди игроков стартового состава Батраков — воспитанник «Локомотива», в нём есть ДНК клуба. Выбор был сделан в пользу него.

Да, Алексей — молодой игрок, но в то же время он всегда был капитаном на всех своих уровнях в системе «Локомотива». К этому надо привыкать, необходимо брать лидерские качества, ответственность. Нужно, чтобы Батраков закалялся на будущее. Решение назначить его капитаном правильное и нормальное», — приводит слова Галактионова пресс-служба «Локомотива».

В нынешнем сезоне Батраков принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и восемью результативными передачами.

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