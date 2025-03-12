«Ростов» — «Зенит»: в первом тайме команды голов не забили
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В эти минуты проходит матч 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Ростовом» и санкт-петербургским «Зенитом». Игра проходит на стадионе «Ростов Арена» в Ростове. В качестве главного арбитра встречи выступает Алексей Сухой. На момент написания новости счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
12 марта 2025, среда. 18:15 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 79'
В первые 45 минут игры команды голов не забили. На перерыв «Ростов» и «Зенит» ушли при счёте 0:0. Гол форварда сине-бело-голубых Александра Соболева в первом тайме был отменён из-за офсайда.
Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в прошлогоднем финале обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.
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