«Ростов» — «Зенит»: в первом тайме команды голов не забили

В эти минуты проходит матч 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Ростовом» и санкт-петербургским «Зенитом». Игра проходит на стадионе «Ростов Арена» в Ростове. В качестве главного арбитра встречи выступает Алексей Сухой. На момент написания новости счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первые 45 минут игры команды голов не забили. На перерыв «Ростов» и «Зенит» ушли при счёте 0:0. Гол форварда сине-бело-голубых Александра Соболева в первом тайме был отменён из-за офсайда.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в прошлогоднем финале обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.