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Дзюба: Саша Кержаков меня не поздравил, ведёт себя токсично

Дзюба: Саша Кержаков меня не поздравил, ведёт себя токсично
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Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба рассказал, что бывший нападающий сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Александр Кержаков не поздравил его лично после того, как Артём забил свой 234-й гол в профессиональной карьере, став лучшим бомбардиром в истории российского футбола, побив при этом рекорд Александра.

«Саша Кержаков меня не поздравил. Как-то токсично себя вообще ведёт в последнее время», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, в нынешнем сезоне Дзюба успел забить за «Акрон» шесть голов. Ранее он выступал за «Локомотив», «Зенит», «Спартак» и ряд других клубов.

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