Дзюба в 2025 году забил больше голов, чем все нападающие сборной России вместе взятые

Гол в ворота московского «Спартака» в матче 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России стал третьим в трёх матчах для нападающего тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы в 2025 году. Форвард поразил ворота своей бывшей команды на 70-й минуте встречи.

Ранее национальная команда России объявила расширенный состав на мартовский учебно-тренировочный сбор, в котором снова не оказалось Дзюбы. Стоит отметить, что форвард «Акрона» в 2025 году забил больше голов, чем все вызванные нападающие вместе взятые — у Воробьёва («Локомотив») и Комличенко («Ростов») по одному забитому мячу, а Мусаев (ЦСКА), Сергеев («Крылья Советов») и Кокшаров («Пари НН») голами в этом году ещё не отметились.

Сборная России сыграет с Гренадой на стадионе «ВТБ Арена» в Москве 19 марта. Начало — в 20:00 мск. Команда Гренады занимает 174-е место в рейтинге ФИФА, а Россия находится на 34-й строчке. 25 марта команда Валерия Карпина проведёт товарищескую встречу с Замбией, 6 июня проведёт домашнюю игру с Нигерией, а 10 июня в гостях встретится с национальной командой Беларуси.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.