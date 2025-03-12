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Игрок «Акрона» Дзюба: обнадёживает, что мы прижали такой титулованный клуб, как «Спартак»

Игрок «Акрона» Дзюба: обнадёживает, что мы прижали такой титулованный клуб, как «Спартак»
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Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба поделился мнением о поражении своей команды в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России с московским «Спартаком» (2:3).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
12 марта 2025, среда. 16:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 17'     0:2 Бонгонда – 20'     1:2 Эсанов – 58'     1:3 Мартинс – 60'     2:3 Дзюба – 70'    

«Результат нас не устраивает, потому что мы проиграли 2:3. Если взять первый тайм, он был провальный и без шансов. Нельзя так выходить против такого соперника. Но второй тайм и концовка матча, где был момент, когда «Спартак» минут пять-семь и даже 10 не мог выйти из обороны… Поэтому они даже выпустили Бабича с чаем, он даже не ожидал. Нас обнадёживает, что мы прижали такой титулованный клуб, как «Спартак», который борется за чемпионство. Они были вынуждены перестроиться на три центральных защитника.

Это вселяет определённую уверенность «Акрону» и это полезно для молодых парней, которые впервые играют на таком уровне. Это лишнее доказательство в плане психологии, что можно играть с любым», — передает слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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