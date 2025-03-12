Зобнин: игра с «Акроном» была не лучшая, но главное, что выиграли
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Полузащитник и капитан московского «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем выездном матче второго этапа Пути регионов ФОНБЕТ Кубка России с тольяттинским «Акроном» (3:2).
Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
12 марта 2025, среда. 16:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 17' 0:2 Бонгонда – 20' 1:2 Эсанов – 58' 1:3 Мартинс – 60' 2:3 Дзюба – 70'
«Игра была не лучшая в нашем исполнении. Главное, что победили и прошли дальше в следующий раунд. Когда пропускаешь гол при счёте 2:0, всегда думаешь, как бы не пропустить ещё один и не потерять преимущество. Так и получилось. Мартинс сегодня был в прайме (смеётся)!» — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, победу столичной команде в игре с «Акроном» принесли дубль люксембургского полузащитника Кристофера Мартинса, а также гол конголезского нападающего Тео Бонгонда.
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