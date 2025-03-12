Зобнин поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Зенитом»

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин высказался о предстоящем матче с санкт-петербургским «Зенитом» в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Каждая игра с «Зенитом» дома или на выезде — большое событие для российского футбола. Неудивительно, что всё раскручивают, тем более сейчас мы находимся близко к лидерским позициям. «Зенит» тоже рядом. Будет интересная игра.

Если оступиться в этом матче, догнать «Зенит» будет тяжело. Сейчас каждая встреча — определяющая, в каждой надо выигрывать и двигаться вперёд», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Спартак» и «Зенит» встретятся в рамках 21-го тура чемпионата России в воскресенье, 16-го марта. Игра пройдёт в Москве. За 10 туров до завершения РПЛ в активе «Спартака» 40 набранных очков, у «Зенита» — 43 очка в 20 матчах. Лидирует в чемпионской гонке «Краснодар», набравший 43 очка.