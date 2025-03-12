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Зобнин поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Зенитом»

Зобнин поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Зенитом»
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Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин высказался о предстоящем матче с санкт-петербургским «Зенитом» в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
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П1
X
П2

«Каждая игра с «Зенитом» дома или на выезде — большое событие для российского футбола. Неудивительно, что всё раскручивают, тем более сейчас мы находимся близко к лидерским позициям. «Зенит» тоже рядом. Будет интересная игра.

Если оступиться в этом матче, догнать «Зенит» будет тяжело. Сейчас каждая встреча — определяющая, в каждой надо выигрывать и двигаться вперёд», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Спартак» и «Зенит» встретятся в рамках 21-го тура чемпионата России в воскресенье, 16-го марта. Игра пройдёт в Москве. За 10 туров до завершения РПЛ в активе «Спартака» 40 набранных очков, у «Зенита» — 43 очка в 20 матчах. Лидирует в чемпионской гонке «Краснодар», набравший 43 очка.

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