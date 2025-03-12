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Дзюба: приятно забивать «Спартаку», который воспитал меня и дал дорогу

Дзюба: приятно забивать «Спартаку», который воспитал меня и дал дорогу
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Нападающий «Акрона» Артём Дзюба оценил тот факт, что сумел отличиться в матче с бывшим клубом — московским «Спартаком» — в рамках четвертьфинального раунда Пути регионов Фонбет Кубка России — 2024/2025 (2:3).

Отметим, что в данном матче рекордсмен Дзюба забил свой 235-й гол в карьере, однако это не помогло «Акрону» одержать победу.

«Приятно забивать «Спартаку», который воспитал меня и дал дорогу. Но приятнее было бы сравнять счёт, потому что серия пенальти — интересно», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит».

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