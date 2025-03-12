Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дзюба: я за возвращение в сборную, но при Карпине это вряд ли произойдёт

Дзюба: я за возвращение в сборную, но при Карпине это вряд ли произойдёт
Аудио-версия:
Комментарии

Звёздный нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба после поражения своей команды от «Спартака» (2:3) в матче второго этапа Пути регионов ФОНБЕТ Кубка России рассказал, сколько поздравлений получил после того, как стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, а также оценил вероятность своего возвращения в сборную России.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
12 марта 2025, среда. 16:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 17'     0:2 Бонгонда – 20'     1:2 Эсанов – 58'     1:3 Мартинс – 60'     2:3 Дзюба – 70'    

«Я уже говорил, что мне не так долго осталось играть. Все, кого встречаю в Москве и других городах, меня поздравляют. Огромное спасибо, мне очень приятно, что такое событие не прошло мимо обычных людей. Они всегда говорят: «Хотелось бы напоследок увидеть тебя в сборной». Для определённых людей это было бы праздником. Я только за возвращение в сборную, но, думаю, при Карпине вряд ли это произойдёт. Если бы вернулись официальные матчи, то тогда да.

Но если честно, даже если забью, не хотелось бы забивать Гренаде, Брунею и Мадагаскару. Нигерии? С удовольствием. Если играть за сборную, хочется получить удовольствие с хорошим и достойным соперником, а не играть с Камбоджей или с рыбаками в сандалиях. Как Куба, которая приехала и отправилась в «Спортмастер», чтобы покупать бутсы», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, в матче с «Акроном» Дзюба обновил свой бомбардирский рекорд, отметившись голом. Для него этот мяч стал 235-м за карьеру.

Материалы по теме
Дзюба забил «Спартаку» и обновил рекорд! Но кто вселяется в Мартинса в играх на Кубок?
Дзюба забил «Спартаку» и обновил рекорд! Но кто вселяется в Мартинса в играх на Кубок?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android