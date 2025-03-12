Дзюба: я за возвращение в сборную, но при Карпине это вряд ли произойдёт

Звёздный нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба после поражения своей команды от «Спартака» (2:3) в матче второго этапа Пути регионов ФОНБЕТ Кубка России рассказал, сколько поздравлений получил после того, как стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, а также оценил вероятность своего возвращения в сборную России.

«Я уже говорил, что мне не так долго осталось играть. Все, кого встречаю в Москве и других городах, меня поздравляют. Огромное спасибо, мне очень приятно, что такое событие не прошло мимо обычных людей. Они всегда говорят: «Хотелось бы напоследок увидеть тебя в сборной». Для определённых людей это было бы праздником. Я только за возвращение в сборную, но, думаю, при Карпине вряд ли это произойдёт. Если бы вернулись официальные матчи, то тогда да.

Но если честно, даже если забью, не хотелось бы забивать Гренаде, Брунею и Мадагаскару. Нигерии? С удовольствием. Если играть за сборную, хочется получить удовольствие с хорошим и достойным соперником, а не играть с Камбоджей или с рыбаками в сандалиях. Как Куба, которая приехала и отправилась в «Спортмастер», чтобы покупать бутсы», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, в матче с «Акроном» Дзюба обновил свой бомбардирский рекорд, отметившись голом. Для него этот мяч стал 235-м за карьеру.