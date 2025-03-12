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Нападающий «Акрона» Дзюба: чувствую себя на 20 лет

Нападающий «Акрона» Дзюба: чувствую себя на 20 лет
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Форвард «Акрона» Артём Дзюба высказался о своём самочувствии после матча 1/4 финала Пути регионов, в котором тольяттинцы уступили московскому «Спартаку» (2:3).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
12 марта 2025, среда. 16:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 17'     0:2 Бонгонда – 20'     1:2 Эсанов – 58'     1:3 Мартинс – 60'     2:3 Дзюба – 70'    

«Я получаю удовольствие от каждого мгновения. Выйти на минуту, две, 20 или 30. Я мог не приехать на этот матч, но попросил Заура Тедеева поехать на игру. Потому что дальше будет ЦСКА, а потом будет пауза, где успеем восстановиться. Я уже не молодой человек, но чувствую себя лет на 20 (улыбается)», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В 21-м туре Российской Премьер-Лиги «Акрон» примет на своём поле московский ЦСКА. Игра состоится в воскресенье, 16 марта.

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