Нападающий «Акрона» Дзюба: чувствую себя на 20 лет

Форвард «Акрона» Артём Дзюба высказался о своём самочувствии после матча 1/4 финала Пути регионов, в котором тольяттинцы уступили московскому «Спартаку» (2:3).

«Я получаю удовольствие от каждого мгновения. Выйти на минуту, две, 20 или 30. Я мог не приехать на этот матч, но попросил Заура Тедеева поехать на игру. Потому что дальше будет ЦСКА, а потом будет пауза, где успеем восстановиться. Я уже не молодой человек, но чувствую себя лет на 20 (улыбается)», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В 21-м туре Российской Премьер-Лиги «Акрон» примет на своём поле московский ЦСКА. Игра состоится в воскресенье, 16 марта.