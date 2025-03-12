«Даже подумал, что мы — топ-клуб». Дзюба — об уровне игры «Акрона» в матче со «Спартаком»

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба остался доволен уровнем игры своей команды в матче с московским «Спартаком» в рамках четвертьфинального раунда Пути регионов Фонбет Кубка России — 2024/2025. Клуб Дзюбы потерпел поражение со счётом 2:3.

«Уже прошла особенность забивать именно «Спартаку». В любом случае приятно забить, но больше приятно, что мы их так прижали хорошо и играли добротно. Я прям получил удовольствие. Даже Заур Тедеев сказал, что это лучший тайм в нашем исполнении при нём. Я даже в момент подумал, что мы — топ-клуб. Обычно мы туда грузим, а тут были прям комбинации и розыгрыши», — передает слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.