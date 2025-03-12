«Даже подумал, что мы — топ-клуб». Дзюба — об уровне игры «Акрона» в матче со «Спартаком»
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Нападающий «Акрона» Артём Дзюба остался доволен уровнем игры своей команды в матче с московским «Спартаком» в рамках четвертьфинального раунда Пути регионов Фонбет Кубка России — 2024/2025. Клуб Дзюбы потерпел поражение со счётом 2:3.
Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
12 марта 2025, среда. 16:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 17' 0:2 Бонгонда – 20' 1:2 Эсанов – 58' 1:3 Мартинс – 60' 2:3 Дзюба – 70'
«Уже прошла особенность забивать именно «Спартаку». В любом случае приятно забить, но больше приятно, что мы их так прижали хорошо и играли добротно. Я прям получил удовольствие. Даже Заур Тедеев сказал, что это лучший тайм в нашем исполнении при нём. Я даже в момент подумал, что мы — топ-клуб. Обычно мы туда грузим, а тут были прям комбинации и розыгрыши», — передает слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
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