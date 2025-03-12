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Роман Зобнин: Дзюба — большой футболист для России

Роман Зобнин: Дзюба — большой футболист для России
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Полузащитник и капитан московского «Спартака» Роман Зобнин высказался об историческом рекорде форварда «Акрона» Артёма Дзюбы. 36-летний нападающий забил свой 234-й гол в профессиональной карьере, став лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

«Артём — молодец, это большой футболист для России. Поздравляю его с рекордом. Рад за него», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, в нынешнем сезоне Артём Дзюба провёл за «Акрон» во всех турнирах 14 матчей, в которых забил шесть голов и отдал три голевые передачи. Ранее он выступал за «Локомотив», «Зенит», «Спартак» и ряд других клубов.

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