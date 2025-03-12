Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дзюба: было круто, когда Овечкин отдал партнёру на хет-трик, хотя сам мог забивать

Дзюба: было круто, когда Овечкин отдал партнёру на хет-трик, хотя сам мог забивать
Аудио-версия:
Комментарии

Звёздный нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба отметил щедрое решение капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в концовке матча НХЛ с «Анахаймом» (7:4), который прошёл в ночь на 12 марта. Россиянин овладел шайбой при пустых воротах соперника, однако не стал бросать по воротам, а сделал пас на своего белорусского одноклубника Алексея Протаса, который в итоге оформил хет-трик.

НХЛ — регулярный чемпионат
12 марта 2025, среда. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
4 : 7
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Строум (Уилсон, Овечкин) – 02:07     1:1 Труба (Терри, Ватрано) – 04:51     2:1 Хеллесон (Зеграс, Карлссон) – 05:20     2:2 Протас (Овечкин, Дюбуа) – 18:14     2:3 Дюбуа (Рой, Чикран) – 25:19     3:3 Минтюков (Готье, Хеллесон) – 44:26     3:4 Протас (Дюбуа, Макмайкл) – 44:57     4:4 Ватрано (Строум, Минтюков) – 46:18     4:5 Дауд (Уилсон, Дьюхейм) – 53:25     4:6 Бовиллье (Дьюхейм, Сандин) – 58:24     4:7 Протас (Овечкин, Карлсон) – 59:43    

«Если считать со сборами, забиваю уже девять матчей подряд. Спокойно к этому отношусь. Хочется приносить пользу, я не выхожу с какой-то целью. Для меня было очень круто, когда Овечкин отдал партнёру на хет-трик, хотя сам мог забивать и приблизиться к рекорду. В этот момент я признал Сашу ещё больше. В моей карьере то же самое. Какой бы ни был у меня партнёр в команде, хотел бы с ним наладить связи. Так и было в каждой команде, что был партнёр, с которым получал удовольствие. Я не ставлю задачи забивать, цель — выйти, помочь команде и получить удовольствие», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, ранее Дзюба и Овечкин обменялись видеороликами, в которых напутствовали друг друга в своих погонях за снайперскими рекордами в российском футболе и НХЛ соответственно.

Материалы по теме
Дзюба: я за возвращение в сборную, но при Карпине это вряд ли произойдёт
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android