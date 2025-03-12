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Родолфо — о ситуации с Венделом: только глупый может оскорбить человека на расовой почве

Родолфо — о ситуации с Венделом: только глупый может оскорбить человека на расовой почве
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Экс-защитник «Локомотива» Родолфо высказался поддержал полузащитника «Зенита» Вендела после скандала на матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (2:0). Хавбек сине-бело-голубых был удалён за демонстрацию неприличного жеста в адрес болельщиков. По словам бразильца, он подвергся расистским оскорблениям.

«Недавно игрока из «Палмейрас» тоже оскорбляли на расовой почве. Это люди, которые не понимают ничего в жизни и приходят на футбол. Я понимаю Вендела, потому что со мной в России тоже происходило подобное. Это тяжело.

На месте Вендела я сделал бы так же. Это неуважение к футболу, к игроку. Только глупый человек может оскорбить другого из-за цвета кожи. Сиди дома, работай. Такие ситуации могут мешать карьере, сломать. Показывать средний палец, как Вендел, тоже неправильно. Но я его понимаю», — сказал Родолфо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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