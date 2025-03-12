Алексей Батраков поделился эмоциями от первого матча в качестве капитана «Локомотива»

19-летний полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков рассказал об ощущениях от того, что вывел свою команду в качестве капитана на матч второго этапа Пути регионов ФОНБЕТ Кубка России с махачкалинским «Динамо» (2:1), который прошёл во вторник, 11 марта.

«Для меня большая честь выйти на поле с капитанской повязкой. Можно сказать, я мечтал об этом моменте с тех пор, как пришёл в «Локомотив». Это не просто особенные эмоции, но и большая ответственность за результат. Всех с победой в этом непростом матче! Дальше — больше. Вперёд, красно-зелёные!» — сказал Батраков в видеоролике в телеграм-канале железнодорожников.

В нынешнем сезоне Батраков принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и восемью результативными передачами.