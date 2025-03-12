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«Ростов» — «Зенит»: Кассьерра открыл счёт в матче на 79-й минуте

«Ростов» — «Зенит»: Кассьерра открыл счёт в матче на 79-й минуте
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В эти минуты проходит первый матч 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Ростовом» и санкт-петербургским «Зенитом». Игра проходит на стадионе «Ростов Арена» в Ростове. В качестве главного арбитра встречи выступает Алексей Сухой. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу «Зенита». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
12 марта 2025, среда. 18:15 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 79'    

Первый гол в матче был забит на 79-й минуте. Колумбийский нападающий «Зенита» Матео Кассьерра замкнул прострел с левого фланга.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в прошлогоднем финале обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.

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