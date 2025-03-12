«Ростов» — «Зенит»: Кассьерра открыл счёт в матче на 79-й минуте

В эти минуты проходит первый матч 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Ростовом» и санкт-петербургским «Зенитом». Игра проходит на стадионе «Ростов Арена» в Ростове. В качестве главного арбитра встречи выступает Алексей Сухой. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу «Зенита». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Первый гол в матче был забит на 79-й минуте. Колумбийский нападающий «Зенита» Матео Кассьерра замкнул прострел с левого фланга.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в прошлогоднем финале обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.