Роналдо отказался баллотироваться на пост президента Бразильской конфедерации футбола

Двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Роналдо сообщил, что не будет бороться за пост президента Бразильской конфедерации футбола.

«После публичного объявления о моём желании баллотироваться на пост президента Бразильской конфедерации футбола на следующих выборах, я официально объявляю об отказе от своего намерения. Если большинство, имеющее право принятия решений, понимает, что бразильский футбол в надёжных руках, моё мнение не имеет значения.

Моими первыми шагами в случае избрания стали бы предоставление права голоса клубам, а также большее внимание к мнению федераций штатов ради развития футбола в их штатах. При первом контакте с 27 федерациями я обнаружил 23 закрытые двери. Федерации отказались принять меня у себя, заявив, что они удовлетворены нынешней администрацией. Я не смог представить свой проект, поделиться своими идеями и добиться того, чтобы их поняли так, как мне бы хотелось. Большинство руководителей поддерживают действующего президента, это их право, я его уважаю. Я благодарю всех, кто проявил интерес к моей инициативе, и продолжаю верить, что путь к развитию бразильского футбола — это диалог, прозрачность и единство», — написал Роналдо на своей странице в социальных сетях.

Экс-футболист сборной Бразилии Роналдо выступал за такие команды, как «Крузейро», ПСВ, «Барселона», «Интер», «Реал», «Милан» и «Коринтианс». Бывший форвард завершил профессиональную карьеру футболиста в 2011 году. Всего за карьеру бразильский игрок провёл 735 матчей, в которых забил 512 голов.