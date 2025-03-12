Кевин Кастаньо перешёл из «Краснодара» в «Ривер Плейт»

«Краснодар» объявил об уходе из клуба опорного полузащитника Кевина Кастаньо. О трансфере колумбийского футболист в «Ривер Плейт» сообщает официальный сайт «быков».

Ранее «Чемпионат» сообщал, что сумма трансфера футболиста в аргентинский клуб составит € 9 млн и € 500 тыс. бонусами.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился одним голом и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.