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Кевин Кастаньо перешёл из «Краснодара» в «Ривер Плейт»

Кевин Кастаньо перешёл из «Краснодара» в «Ривер Плейт»
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«Краснодар» объявил об уходе из клуба опорного полузащитника Кевина Кастаньо. О трансфере колумбийского футболист в «Ривер Плейт» сообщает официальный сайт «быков».

Ранее «Чемпионат» сообщал, что сумма трансфера футболиста в аргентинский клуб составит € 9 млн и € 500 тыс. бонусами.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился одним голом и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

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