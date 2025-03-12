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Родолфо: Луис Энрике — просто бомба! «Зенит» сделал правильный выбор

Родолфо: Луис Энрике — просто бомба! «Зенит» сделал правильный выбор
Родолфо
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Экс-защитник «Локомотива» Родолфо высказался о бразильском вингере «Зенита» Луисе Энрике, перешедшем из «Ботафого». По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила € 33 млн.

«Луис Энрике — просто бомба! За «Ботафого» он очень много сделал, помог выиграть Кубок Либертадорес и чемпионат Бразилии. «Зенит» сделал очень правильный выбор в пользу него», — сказал Родолфо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Зенит» объявил о переходе бразильского игрока 20 января. Контракт футболиста сборной Бразилии с санкт-петербургским клубом рассчитан на четыре года с опцией продления на один сезон.

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