ЦСКА — «Динамо» Москва: стартовые составы команд на матч Кубка России

Сегодня, 12 марта, состоится первый матч 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между ЦСКА и московским «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Кирилл Левников. Стартовый свисток раздастся в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

ЦСКА: Тороп, Гайич, Дивеев, Роша, Мойзес, Кисляк, Обляков, Файзуллаев, Пьянич, Койта, Мусаев.

«Динамо» Москва: Лунёв, Касерес, Бальбуэна, Фернандес, Скопинцев, Александров, Смелов, Фомин, Бителло, Гладышев, Маухуб.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в прошлогоднем финале обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.