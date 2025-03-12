Легенда парагвайского футбола укорил современных игроков за восприимчивость к расизму

Бывший капитан сборной Парагвая Карлос Гамарра считает, что современные футболисты отличаются слабохарактерностью.

«Когда я играл в футбол, у меня всегда были темнокожие партнёры по команде. Они никогда не уходили с поля в слезах или в агрессии, потому что их провоцировали с трибун. Чтобы играть в футбол — нужно иметь характер. Нынешнее поколение слишком чувствительно ко всему», — сказал Гамарра на Radio Nanduti.

Напомним, в матче 20-го тура РПЛ «Факел» — «Зенит» на 74-й минуте красную карточку за неприличный жест в адрес болельщиков хозяев получил полузащитник сине-бело-голубых Вендел. Позже бразилец заявил, что подвергся расистским оскорблениям со стороны фанатов. По словам футболиста, зрители воспроизводили звуки обезьян и показывали на него.