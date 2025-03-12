Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Легенда парагвайского футбола укорил современных игроков за восприимчивость к расизму

Легенда парагвайского футбола укорил современных игроков за восприимчивость к расизму
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший капитан сборной Парагвая Карлос Гамарра считает, что современные футболисты отличаются слабохарактерностью.

«Когда я играл в футбол, у меня всегда были темнокожие партнёры по команде. Они никогда не уходили с поля в слезах или в агрессии, потому что их провоцировали с трибун. Чтобы играть в футбол — нужно иметь характер. Нынешнее поколение слишком чувствительно ко всему», — сказал Гамарра на Radio Nanduti.

Напомним, в матче 20-го тура РПЛ «Факел» — «Зенит» на 74-й минуте красную карточку за неприличный жест в адрес болельщиков хозяев получил полузащитник сине-бело-голубых Вендел. Позже бразилец заявил, что подвергся расистским оскорблениям со стороны фанатов. По словам футболиста, зрители воспроизводили звуки обезьян и показывали на него.

Материалы по теме
«Вендел подвёл команду». Орлов высказался о расистском скандале с игроком «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android