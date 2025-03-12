Лепсая: «Краснодар» продал Кастаньо в «Ривер Плейт» более чем за € 13 млн

Спортивный менеджер Тимур Лепсая, ставший посредником при переговорах по трансферу опорного полузащитника «Краснодара» Кевина Кастаньо в аргентинский «Ривер Плейт», прокомментировал ход переговоров.

«Это была одна из самых сложных сделок. Переговоры шли полтора месяца. «Ривер Плейт» был очень настойчив, а руководство «Краснодара» воспользовалось правильной конъюнктурой, что привело к осуществлению очень интересной сделки на российском рынке.

Кастаньо не был игроком основы, поэтому получить за него более € 13 млн, потратив в районе $7 млн…Понятно, что часть денег пойдёт в мексиканский клуб «Крус Асуль», но всё равно это отличные деньги за игрока, который не был основным. Руководители приняли правильное решение.

Не готов говорить, что у игрока не получилось в России. Да, рассчитывали на большее, но случился турбо прогресс Ленини, который не дал шанса. Плюс Черников тоже застолбил за собой место в старте.

Гальярдо давно хотел этого футболиста, у меня долгие и дружеские отношения с «Ривером». Они обратились ко мне за помощью, мы провели бессонные ночи, но удалось в последний момент, буквально в последний день урегулировать все нюансы и осуществить сделку. Все стороны проявили правильный деловой настрой», — сказал Лепсая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился одним голом и четырьмя результативными передачами.