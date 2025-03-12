«Зенит» одержал победу над «Ростовом» в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России

«Ростов» встречался с санкт-петербургским «Зенитом» в матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России — 2024/2025 по футболу. Игра проходила на стадионе «Ростов Арена» в Ростове. В качестве главного арбитра встречи выступал Алексей Сухой. Матч завершился победой сине-бело-голубых с минимальной разницей в счёте — 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 79-й минуте встречи. Точным ударом отметился колумбийский нападающий санкт-петербургского клуба Матео Кассьерра.

Ответный матч в рамках полуфинала Кубка России состоится в Санкт-Петербурге в среду, 16 апреля.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в прошлогоднем финале обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.