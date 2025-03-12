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Ростов — Зенит, результат матча 12 марта 2025, счёт 0:1, Кубок России 2024-2025

«Зенит» одержал победу над «Ростовом» в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России
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«Ростов» встречался с санкт-петербургским «Зенитом» в матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России — 2024/2025 по футболу. Игра проходила на стадионе «Ростов Арена» в Ростове. В качестве главного арбитра встречи выступал Алексей Сухой. Матч завершился победой сине-бело-голубых с минимальной разницей в счёте — 1:0.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
12 марта 2025, среда. 18:15 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кассьерра – 79'    

Единственный гол в матче был забит на 79-й минуте встречи. Точным ударом отметился колумбийский нападающий санкт-петербургского клуба Матео Кассьерра.

Ответный матч в рамках полуфинала Кубка России состоится в Санкт-Петербурге в среду, 16 апреля.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в прошлогоднем финале обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.

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