Капелло: помимо первого места в Серии А и Кубка Италии, целью Индзаги является ЛЧ

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Фабио Капелло поделился мнением о главном тренере итальянского «Интера» Симоне Индзаги и его целях на сезон.

«На мой взгляд, он уверен в команде, которая у него есть, и игроки следуют за ним. Это особенно видно по его заявлениям: нельзя говорить, что у вас есть три-четыре цели, включая Требл, если у тебя нет контроля над составом. Игроки следуют за ним, и он даёт им ответственность. На мой взгляд, помимо первого места в чемпионате и Кубка Италии, настоящей целью Индзаги является Лига чемпионов. Ему удалось убедить команду в своих силах», — приводит слова Капелло Sky Sport Italia.

Миланский «Интер» обыграл «Фейеноорд» по сумме двух встреч со счётом 4:1 и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, где встретится с мюнхенской «Баварией».