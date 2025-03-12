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Родолфо: не приезжая на сборы, Бителло поступал неправильно — нужно уважать контракт

Родолфо: не приезжая на сборы, Бителло поступал неправильно — нужно уважать контракт
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Экс-защитник «Локомотива» и «Ахмата» Родолфо раскритиковал полузащитника «Динамо» Бителло, который пропустил часть сборов бело-голубых из-за нежелания возвращаться в клуб.

«Отказываться приезжать на сборы «Динамо» — очень неправильно со стороны Бителло. Насколько я знаю, у него было несколько предложений, а клуб их не рассматривал. Но «Динамо» купило Бителло за большие деньги, они не обязаны его продавать, если не хотят. Бителло должен уважать контракт. Предложение было очень хорошее во всех планах, таких денег он бы точно не получил нигде. Но нужно уважать свой клуб», — сказал Родолфо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В текущем сезоне на счету Бителло один гол и 11 результативных передач в 23 матчах за «Динамо» в Российской Премьер-Лиге и Кубке России. По данным СМИ, в зимнее трансферное окно интерес к бразильцу проявлял «Ботафого».

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