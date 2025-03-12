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«Вот это футбол!» Тедеев эмоционально выступил в раздевалке после игры со «Спартаком»

«Вот это футбол!» Тедеев эмоционально выступил в раздевалке после игры со «Спартаком»
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Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев похвалил своих футболистов в раздевалке команды после сегодняшнего матча второго этапа Пути регионов ФОНБЕТ Кубка России с московским «Спартаком» (2:3).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
12 марта 2025, среда. 16:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 17'     0:2 Бонгонда – 20'     1:2 Эсанов – 58'     1:3 Мартинс – 60'     2:3 Дзюба – 70'    

Специалист выступил с эмоциональной речью, в которой отметил самоотдачу своих футболистов во втором тайме и выразил уверенность, что успехи «Акрона» впереди.

Отметим, что в матче со «Спартаком» подопечные Тедеева превзошли соперника по владению мячом (57% против 43%) и по ударам по воротам (13 против 10).

Напомним, «Акрон» проводит свой первый сезон в элите российского футбола. Домашние матчи тольяттинский клуб играет в Самаре на стадионе «Солидарность Арена», который также является домашним для «Крыльев Советов».

В ближайшей игре в рамках 21-го тура РПЛ «Акрон» примет дома столичный ЦСКА.

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