«Вот это футбол!» Тедеев эмоционально выступил в раздевалке после игры со «Спартаком»

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев похвалил своих футболистов в раздевалке команды после сегодняшнего матча второго этапа Пути регионов ФОНБЕТ Кубка России с московским «Спартаком» (2:3).
Специалист выступил с эмоциональной речью, в которой отметил самоотдачу своих футболистов во втором тайме и выразил уверенность, что успехи «Акрона» впереди.
Отметим, что в матче со «Спартаком» подопечные Тедеева превзошли соперника по владению мячом (57% против 43%) и по ударам по воротам (13 против 10).
Напомним, «Акрон» проводит свой первый сезон в элите российского футбола. Домашние матчи тольяттинский клуб играет в Самаре на стадионе «Солидарность Арена», который также является домашним для «Крыльев Советов».
В ближайшей игре в рамках 21-го тура РПЛ «Акрон» примет дома столичный ЦСКА.
- 12 марта 2025
-
21:47
-
21:41
-
21:39
-
21:21
-
21:20
-
21:15
-
21:11
-
21:01
-
20:55
-
20:54
-
20:42
-
20:34
-
20:30
-
20:13
-
20:12
-
20:00
-
20:00
-
20:00
-
19:59
-
19:56
-
19:54
-
19:49
-
19:45
-
19:35
-
19:35
-
19:24
-
19:21
-
19:19
-
19:17
-
19:12
-
19:12
-
19:06
-
19:06
-
19:06
-
19:00