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Росель и Бартомеу вызваны в суд по «делу Негрейры»

Росель и Бартомеу вызваны в суд по «делу Негрейры»
Сандро Росель и Хосеп Мария Бартомеу
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Экс-президенты испанской «Барселоны» Сандро Росель и Хосеп Мария Бартомеу вызваны в суд для дачи показаний в качестве обвиняемых по делу бывшего вице‑президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации Хосе Негрейры. Об этом сообщает EFE.

По информации источника, Бартомеу должен дать показания 17 июня, а уже на слушаниях 30 июня примут участие Росель, сын Негрейры, а также бывший исполнительный директор сине-гранатовых Оскар Грау.

Напомним, по данным следствия, с 2001 по 2018 год Хосе Негрейра получил около € 7,5 млн за консультации для «Барселоны». В мае 2024 года сообщалось, что суд Барселоны отменил решение по делу об обвинении в отношении каталонцев во взяточничестве по «делу Негрейры».

Сандро Росель занимал пост президента «Барселоны» в 2010–2014 годах, Хосеп Мария Бартомеу — с 2014 по 2020 год.

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