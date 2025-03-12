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Полузащитник ЦСКА Глебов высказался о возможности выступления за сборную Казахстана

Полузащитник ЦСКА Глебов высказался о возможности выступления за сборную Казахстана
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Полузащитник московского ЦСКА Кирилл Глебов ответил на вопрос, не рассматривал ли он вариант с выступлением за национальную команду Казахстана.

— Мой папа — профессиональный игрок в мини-футбол, выступавший за сборную Казахстана. У него есть медали чемпионата Азии. Я родился в то время, когда он там играл. После рождения моей сестры папа решил закончить карьеру, затем мы уже перебрались в Челябинск, где я пошел в школу.

— Не было желания или предложений выступать за сборную Казахстана по футболу?
— Помню, когда только-только попал в основу ЦСКА, Бактиёр Зайнутдинов подшучивал, что тренер сборной Казахстана мной интересуется (смеётся). Но это было больше в шутку. Всерьёз, конечно, ничего не было, — приводит слова Глебова официальный сайт ЦСКА.

Воспитанник ЦСКА Кирилл Глебов принял участие в шести матчах Российской Премьер-Лиги. Ещё четыре раза 19-летний игрок появлялся на поле в матчах Кубка России. Всего на счету Глебова один забитый мяч в сезоне. Полузащитник сборной Казахстана Бактиёр Зайнутдинов выступал за ЦСКА с августа 2020 по август 2023 года. Сейчас он защищает цвета турецкого «Бешикташа».

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