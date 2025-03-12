Фанаты ЦСКА подготовили масштабный перформанс на арене перед матчем с «Динамо»

Болельщики московского ЦСКА развернули красивый перформанс из нескольких баннеров на «ВЭБ Арене» перед матчем 1/2 финала Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России со столичным «Динамо», который проходит в эти минуты.

Всего фанаты армейцев вывесили четыре баннера, которые все вместе образуют фразу «Хранители армейских традиций». Между первым и вторым словом был вывешен баннер в виде футболки клуба с номером 12, что символизирует болельщиков как 12-го игрока.

На данный момент в матче ЦСКА — «Динамо» (Москва) идёт первый тайм, счёт пока не открыт. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию встречи.

В нынешнем сезоне РПЛ подопечные Марко Николича занимают шестое место в турнирной таблице после 20 туров с 35 очками.