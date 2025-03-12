Фанаты ЦСКА подготовили масштабный перформанс на арене перед матчем с «Динамо»
Поделиться
Болельщики московского ЦСКА развернули красивый перформанс из нескольких баннеров на «ВЭБ Арене» перед матчем 1/2 финала Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России со столичным «Динамо», который проходит в эти минуты.
Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
12 марта 2025, среда. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
2-й тайм
1 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Койта – 50' 1:1 Скопинцев – 58'
Всего фанаты армейцев вывесили четыре баннера, которые все вместе образуют фразу «Хранители армейских традиций». Между первым и вторым словом был вывешен баннер в виде футболки клуба с номером 12, что символизирует болельщиков как 12-го игрока.
На данный момент в матче ЦСКА — «Динамо» (Москва) идёт первый тайм, счёт пока не открыт. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию встречи.
В нынешнем сезоне РПЛ подопечные Марко Николича занимают шестое место в турнирной таблице после 20 туров с 35 очками.
Материалы по теме
Комментарии
- 12 марта 2025
-
21:47
-
21:41
-
21:39
-
21:21
-
21:20
-
21:15
-
21:11
-
21:01
-
20:55
-
20:54
-
20:42
-
20:34
-
20:30
-
20:13
-
20:12
-
20:00
-
20:00
-
20:00
-
19:59
-
19:56
-
19:54
-
19:49
-
19:45
-
19:35
-
19:35
-
19:24
-
19:21
-
19:19
-
19:17
-
19:12
-
19:12
-
19:06
-
19:06
-
19:06
-
19:00