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Фанаты ЦСКА подготовили масштабный перформанс на арене перед матчем с «Динамо»

Фанаты ЦСКА подготовили масштабный перформанс на арене перед матчем с «Динамо»
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Болельщики московского ЦСКА развернули красивый перформанс из нескольких баннеров на «ВЭБ Арене» перед матчем 1/2 финала Пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России со столичным «Динамо», который проходит в эти минуты.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
12 марта 2025, среда. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
2-й тайм
1 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Койта – 50'     1:1 Скопинцев – 58'    

Всего фанаты армейцев вывесили четыре баннера, которые все вместе образуют фразу «Хранители армейских традиций». Между первым и вторым словом был вывешен баннер в виде футболки клуба с номером 12, что символизирует болельщиков как 12-го игрока.

На данный момент в матче ЦСКА — «Динамо» (Москва) идёт первый тайм, счёт пока не открыт. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию встречи.

В нынешнем сезоне РПЛ подопечные Марко Николича занимают шестое место в турнирной таблице после 20 туров с 35 очками.

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