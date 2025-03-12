Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аморим: у меня отличные отношения с Рэтклиффом. Мне приятна его поддержка

Аморим: у меня отличные отношения с Рэтклиффом. Мне приятна его поддержка
Рубен Аморим
Комментарии

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим оценил слова поддержки в свой адрес, которые ранее озвучил совладелец клуба Джим Рэтклифф.

«У меня отличные отношения с Джимом Рэтклиффом с самого первого дня моей работы. Мы честны друг перед другом, а наши разговоры всегда просты, ясны и откровенны. Мне приятна его публичная поддержка, и я чувствую её с самого первого дня в этом великом клубе», — приводит слова Аморима BBC.

После 27 сыгранных туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 33 очка и находится на 15-м месте. Рубен Аморим возглавил «Манчестер Юнайтед» в ноябре 2024 года. Под его управлением команда провела 26 матчей во всех турнирах, одержала 11 побед, пять раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений.

Материалы по теме
Директор «Манчестер Юнайтед»: есть уверенность, что мы движемся в правильном направлении
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android