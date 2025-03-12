Аморим: у меня отличные отношения с Рэтклиффом. Мне приятна его поддержка

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим оценил слова поддержки в свой адрес, которые ранее озвучил совладелец клуба Джим Рэтклифф.

«У меня отличные отношения с Джимом Рэтклиффом с самого первого дня моей работы. Мы честны друг перед другом, а наши разговоры всегда просты, ясны и откровенны. Мне приятна его публичная поддержка, и я чувствую её с самого первого дня в этом великом клубе», — приводит слова Аморима BBC.

После 27 сыгранных туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 33 очка и находится на 15-м месте. Рубен Аморим возглавил «Манчестер Юнайтед» в ноябре 2024 года. Под его управлением команда провела 26 матчей во всех турнирах, одержала 11 побед, пять раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений.