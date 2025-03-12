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Слот — о травме Александер-Арнольда: удивлюсь, если он будет готов к воскресенью

Слот — о травме Александер-Арнольда: удивлюсь, если он будет готов к воскресенью
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о травме защитника команды Трента Александер-Арнольда, полученной во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов с французским «ПСЖ» (0:1).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
11 марта 2025, вторник. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
0 : 1
1 : 4
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Дембеле – 12'    

«Тренту пришлось уйти с поля, и это никогда не является хорошим знаком. Судя по тому, что мне сказали те, кто видел кадры, или по тому, как он получил травму, дело не выглядит очень хорошо, поэтому я буду удивлён, если он будет готов к воскресенью», — приводит слова Слота Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и семью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

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