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Стали известны результаты медосмотра Мбаппе перед матчем Лиги чемпионов с «Атлетико»

Стали известны результаты медосмотра Мбаппе перед матчем Лиги чемпионов с «Атлетико»
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Форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе прошёл медицинские тесты перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Атлетико». Как сообщает L'Équipe, француз сможет принять участие в игре.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2025, среда. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Обследование было вызвано ударом, который был получен Мбаппе в матче 27-го тура испанской Ла Лиги с «Райо Вальекано» (2:1). Футболисту удалось избежать получения травмы. По данным источника, Килиан Мбаппе появится в матче с «Атлетико» в стартовом составе.

Мбаппе перебрался в мадридский «Реал» из французского «ПСЖ» на правах свободного агента в летнее трансферное окно. На текущий момент в активе форварда 28 мячей и четыре результативные передачи за «сливочных» в 41 матче во всех турнирах.

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