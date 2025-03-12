Стали известны результаты медосмотра Мбаппе перед матчем Лиги чемпионов с «Атлетико»

Форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе прошёл медицинские тесты перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Атлетико». Как сообщает L'Équipe, француз сможет принять участие в игре.

Обследование было вызвано ударом, который был получен Мбаппе в матче 27-го тура испанской Ла Лиги с «Райо Вальекано» (2:1). Футболисту удалось избежать получения травмы. По данным источника, Килиан Мбаппе появится в матче с «Атлетико» в стартовом составе.

Мбаппе перебрался в мадридский «Реал» из французского «ПСЖ» на правах свободного агента в летнее трансферное окно. На текущий момент в активе форварда 28 мячей и четыре результативные передачи за «сливочных» в 41 матче во всех турнирах.