Погребняк — о Дзюбе: дойти до 300 голов? Это перебор, вряд ли случится

Экс-форвард московского «Спартака» и петербуржского «Зенита» Павел Погребняк поделился мнением о рекорде нападающего тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы.
«Артём легко может дойти до 250 голов. Не так много мячей ему осталось забить. Что касается 300 голов – это перебор и вряд ли это случится», – приводит слова Погребняка Metaratings.
Напомним, что сегодня, 12 марта, в матче 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России против московского «Спартак» Дзюба обновил свой бомбардирский рекорд, отметившись голом на 70-й минуте встречи. Для него этот мяч стал 235-м за карьеру.
В нынешнем сезоне Дзюба провёл за «Акрон» во всех турнирах 14 матчей, в которых забил шесть голов и отдал три голевые передачи. Ранее он выступал за «Локомотив», «Зенит», «Спартак» и ряд других клубов.
- 12 марта 2025
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