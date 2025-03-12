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Рашид Рахимов прокомментировал поражение «Рубина» от «Урала» в Кубке России

Рашид Рахимов прокомментировал поражение «Рубина» от «Урала» в Кубке России
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Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался после поражения своих подопечных от «Урала» в 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
12 марта 2025, среда. 16:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
1 : 0
Рубин
Казань
1:0 Аюпов – 45+2'    

«Мы до упора смотрели, кто будет восстановлен. К сожалению, по анализу крови не было полного восстановления у большинства игроков. И большое количество эмоций было потеряно в предыдущей игре. Даку вообще не должен был выходить. К сожалению, пришлось его выпустить на уколе. В этом матче было достаточно моментов, которые надо было реализовывать. В первом тайме было преимущество, но пропустили после первого же удара. Для «Урала» мы больший раздражитель, чем они для нас. Нет у нас ресурса, чтобы делать полноценные замены», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

«Рубин» вылетел из Кубка России после поражения от «Урала» из Первой лиги, ранее в 20-м туре Российской Премьер-Лиги казанцы одержали победу над московским «Спартаком» (2:1). В рамках 21-го тура подопечные Рашида Рахимова сыграют с «Пари НН». Матч пройдёт в воскресенье, 16 марта.

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