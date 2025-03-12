ЦСКА — «Динамо» Москва: к перерыву счёт не открыт

В эти минуты наступил перерыв в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между ЦСКА и московским «Динамо». Игра проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Кирилл Левников. В первом тайме счёт в матче не открыт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом тайме команды не смогли открыть счёт и нанесли всего один удар в створ на двоих.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в прошлогоднем финале обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Самая титулованная команда Кубка России — московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали это соревнование девять раз, на счету «Зенита» пять побед.