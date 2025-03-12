«Атлетико» — «Реал»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

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Сегодня, 12 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся «Атлетико» и «Реал». Мадридское дерби пройдёт на стадионе «Сивитас Метрополитано». Игру будет обслуживать польская бригада арбитров, которую возглавит Шимон Марциняк. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Атлетико»: Облак, Хименес, Лангле, Мандава, Льоренте, Барриос, Галлахер, Де Пауль, Гризманн, Альварес, Симеоне.

«Реал»: Куртуа, Рюдигер, Асенсио, Менди, Модрич, Родриго, Вальверде, Тчуамени, Беллингем, Винисиус, Мбаппе.

Напомним, «Реал» принимал участие в стыковых матчах, в которых встречался с английским «Манчестер Сити». Обе встречи завершились победой «сливочных» (3:2 и 3:1). «Атлетико» по итогам общего этапа сразу вышел в 1/8 финала турнира.