Суперкомпьютер обновил прогноз на победителя ЛЧ после вылета из розыгрыша «Ливерпуля»

Суперкомпьютер Opta назвал главного претендента на победу в Лиге чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 после завершения первых ответных матчей 1/8 финала турнира. Так, наибольшие шансы выиграть престижнейшее клубное европейское соревнование имеет «ПСЖ» (20,3%).
Список из топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов выглядит следующим образом:
1. «ПСЖ» — 20,3%
2. «Барселона» — 19,6%
3. «Арсенал» — 18,5%
4. «Интер» — 16,6%
5. «Реал» — 10%
6. «Бавария» — 9,2%
7. «Астон Вилла» — 2,4%
8. «Атлетико» — 1,8%
9. «Лилль» — 0,9%
10. «Боруссия» — 0,5%
Примечательно, что неделю назад фаворитом по версии Opta считался «Ливерпуль», однако вчера английский клуб выбыл из соискателей трофея, уступив по сумме двух встреч «ПСЖ» (1:0, 0:1 (1:4 пен.)).