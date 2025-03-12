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Суперкомпьютер обновил прогноз на победителя ЛЧ после вылета из розыгрыша «Ливерпуля»

Суперкомпьютер Opta назвал главного претендента на победу в Лиге чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 после завершения первых ответных матчей 1/8 финала турнира. Так, наибольшие шансы выиграть престижнейшее клубное европейское соревнование имеет «ПСЖ» (20,3%).

Список из топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов выглядит следующим образом:

1. «ПСЖ» — 20,3%

2. «Барселона» — 19,6%

3. «Арсенал» — 18,5%

4. «Интер» — 16,6%

5. «Реал» — 10%

6. «Бавария» — 9,2%

7. «Астон Вилла» — 2,4%

8. «Атлетико» — 1,8%

9. «Лилль» — 0,9%

10. «Боруссия» — 0,5%

Примечательно, что неделю назад фаворитом по версии Opta считался «Ливерпуль», однако вчера английский клуб выбыл из соискателей трофея, уступив по сумме двух встреч «ПСЖ» (1:0, 0:1 (1:4 пен.)).