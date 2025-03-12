«Арсенал» работает над переходом Гимарайнса и Субименди следующим летом — As

Лондонский «Арсенал» работает над трансферами полузащитников испанского «Реала Сосьедад» Мартина Субименди и английского «Ньюкасла» Бруно Гимарайнса следующим летом. Об этом сообщает As.

По информации источника, новый спортивный директор «канониров» Андреа Берта работает над данными сделками. Лондонский клуб ведёт активную работу над подписанием Субименди и поддерживает с ним контакт. Лондонцам ещё предстоит провести переговоры с испанским клубом, чтобы добиться снижения суммы отступных, которая составляет € 60 млн. Что касается хавбека «Ньюкасла», то он очень счастлив в своем нынешнем клубе, но может рассмотреть и переход в другую команду. «Сороки» готовы отпустить игрока за £ 60 млн (€ 71,55 млн), если не смогут пробиться в Лигу чемпионов по итогам этого сезона.

Напомним, что сегодня, 12 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся английский «Арсенал» и нидерландский ПСВ. Команды будут играть на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Встречу обслужит словенская бригада арбитров во главе с Раде Обреновичем. Начало игры — в 23:00 мск.