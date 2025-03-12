ЦСКА — «Динамо» Москва: Койта открыл счёт на 50-й минуте
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В эти минуты проходит первый матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между ЦСКА и московским «Динамо». Игра проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Кирилл Левников. На момент написания новости счёт в матче 1:0 в пользу ЦСКА. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
12 марта 2025, среда. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
2-й тайм
1 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Койта – 50' 1:1 Скопинцев – 58'
На 50-й минуте нападающий ЦСКА Секу Койта открыл счёт в матче.
Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые в прошлогоднем финале обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Самая титулованная команда Кубка России — московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали это соревнование девять раз, на счету «Зенита» пять побед.
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