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23:00 Мск
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«Арсенал» — ПСВ: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

«Арсенал» — ПСВ: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов
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Сегодня, 12 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся английский «Арсенал» и нидерландский ПСВ. Команды будут играть на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Италия). Встречу обслужит словенская бригада арбитров во главе с Раде Обреновичем. Начало игры — в 23:00 мск.

В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
12 марта 2025, среда. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
1-й тайм
1 : 1
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
1:0 Зинченко – 6'     1:1    

Стартовые составы команд:

«Арсенал»: Райя, Уайт, Кивёр, Габриэл, Льюис-Скелли, Райс, Жоржиньо, Зинченко, Стерлинг, Мерино, Тирни.

ПСВ: Бенитес, Ледесма, Нагало, Обиспо, Маласиа, Бабади, Схаутен, Тиль, Бакайоко, Перишич, Дриош.

Первый матч между командами проходил неделю назад и завершился крупной победой английского клуба — 7:1. Победитель двухматчевого противостояния получит право принять участие в 1/4 финала Лиги чемпионов. Ранее в четвертьфинал турнира квалифицировались «Интер», «Бавария», «Барселона» и «ПСЖ».

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