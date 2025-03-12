Ван Дейк получил предложение от «Аль-Хиляля» более чем на € 20 млн — L'Equipe

Саудовский «Аль-Хиляль» сделал первоначальное предложение более чем на € 20 млн нидерландскому защитнику и капитану «Ливерпуля» Вирджилу ван Дейку, сообщает L'Equipe.

По информации источника, футболист думает о своём будущем и пока не принял окончательного решения, предпочитая сосредоточиться на концовке сезона, в частности, на финале Кубка английской лиги 16 марта с «Ньюкаслом», а также на приближающемся очередном титуле Премьер-лиги. Его контракт с мерсисайдцами заканчивается в июне 2025 года.

В текущем сезоне АПЛ 33-летний защитник провёл 29 матчей за «Ливерпуль», в которых отметился одним голом и одной голевой передачей. Также на счету нидерландца девять матчей и один забитый гол в Лиге чемпионов.